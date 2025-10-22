CDU-Empfang aus Akademie verlegt: Film-Studenten rebellieren gegen Minister Weimer
1
Reizfigur für Filmstudierende: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Foto: Arne Dedert/dpa

Zum „Medienempfang“ mit Wolfram Weimer hatte die Südwest-CDU in die Filmakademie in Ludwigsburg geladen. Nach massiven Protesten findet der Termin nun anderswo statt.

Nach massiven Protesten von Studierenden wird ein „Medienempfang“ der Südwest-CDU am 31. Oktober nicht, wie geplant, in der Filmakademie Ludwigsburg stattfinden. Die Veranstaltung mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer werde an einen „neutralen Ort“ verlegt, teilten das zuständige Wissenschaftsministerium und die Akademie auf Anfrage unserer Zeitung mit. Weimer werde sich aber bei einem Besuch in Begleitung von Kunststaatssekretär Arne Braun (Grüne) als Aufsichtsratschef und des CDU-Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel über die Arbeit der Akademie informieren.

