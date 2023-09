1 Sebastian Scheible wechselt von der AOK zu OB Nopper. Foto:

Der Stuttgarter Sebastian Scheible wird mit dem neuen Sprecher David Rau und Kommunikationschefin Susanne Kaufmann künftig Frank Nopper beraten.











Das neue Trio, das sich künftig um die Öffentlichkeitsarbeit für den Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) kümmern soll, ist vom 1. November an komplett. Die Pressestelle machte am Donnerstag die Verpflichtung des 38-jährigen Politikwissenschaftlers Sebastian Scheible (38) aus Stuttgart publik. Anfang Oktober tritt der bisherige Chefredakteur des Online-TV-Senders Stuggi TV, David Rau, die neu geschaffene Stelle des OB-Sprechers an. Daneben agiert die bisherige Sprecherin Susanne Kaufmann weiterhin als Leiterin der Kommunikationsabteilung.