CDU-Bundesparteitag in Stuttgart: Der Kanzler verschafft Manuel Hagel den ersehnten Rückenwind
1
Volle Unterstützung von Bundeskanzler Friedrich Merz für CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel. Foto: IMAGO/Sven Simon

Zwei Wochen vor der Landtagswahl sieht der Bundesparteitag CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel schon als Sieger. Der Kanzler verspricht volle Unterstützung.

Optimismus und der Glaube an das Gute sind für Wahlkämpfer Pflicht, schon gar wenn der Aufgalopp vor dem entscheidenden Wahltag bereits begonnen hat. Das gilt natürlich auch für Baden-Württembergs CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel. Im Vorfeld des Bundesparteitags mag er die eine oder andere bange Minute gehabt haben, ob von dem Parteitreffen in seiner Landeshauptstadt zweieinhalb Wochen vor der Wahl wohl der erhoffte Rücken- oder der gefürchtete Gegenwind ausgeht.

