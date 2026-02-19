CDU-Bundesparteitag: Hagel jetzt auch für Altersregulierung bei Social Media

Hagel jetzt auch für Altersregulierung bei Social Media

1 Manuel Hagel ist jetzt auch offen für ein Social Media-Verbot für bestimmte Altersgruppen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Beim CDU-Bundesparteitag vollzieht Baden-Württembergs Spitzenkandidat Manuel Hagel eine Wende: Es geht um ein Social-Media-Verbot bis 16 – und den Wahlkampf.











Wenn der baden-württembergische Spitzenkandidat Manuel Hagel es sich hätte aussuchen können, dann würde der Bundesparteitag der CDU in Stuttgart wahrscheinlich nicht über ein Social Media-Verbot bis zum Alter von 16 Jahren diskutierten. Und jetzt zeigt sich schon bei der Pressekonferenz am Vorabend des Delegiertentreffens, die Hagel zusammen mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bestreitet, dass das Thema nicht nur verhandelt wird: Linnemann rechnet auch mit einer Mehrheit für ein derartiges Verbot.