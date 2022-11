11 Cathy Hummels hat sich monatelang von einem Kamerateam begleiten lassen. Foto: imago images/Eventpress/Eventpress Golejewski

Monatelang bestätigten weder Cathy noch Mats Hummels, dass sie sich getrennt haben. In einer Dokumentation spricht die Moderatorin und Influencerin jetzt über die Umstände.















Monatelang war es ein Eiertanz: Eigentlich wussten alle, dass der Fußballprofi Mats Hummels und seine Frau Cathy kein Paar mehr sind. Eine neue Flamme des Abwehrspielers berichtete auf Instagram schon über Dates – doch eine offizielle Bestätigung der Trennung im Hause Hummels gab es nie. Bis Cathy Hummels sich zu der Doku „Cathy Hummels - Alles auf Anfang“ äußern sollte, die an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTLzwei ausgestrahlt wird.

„Ich habe lange überlegt, wann und ob ich öffentlich etwas zur Trennung sagen soll. Jetzt fühlt es sich richtig an, und der Zeitpunkt ist gekommen“, sagte die Influencerin schließlich der dpa. Für die Sendung hat sich die Münchnerin monatelang von einem Kamerateam begleiten lassen.

„Jetzt bricht sie ihr Schweigen“

RTLzwei preist das Projekt so an: „Lange hat ’Kampf der Realitystars’-Moderatorin Cathy Hummels die Gerüchteküche brodeln lassen. Jetzt bricht sie ihr Schweigen: Die Trennung von Ehemann Mats Hummels, der Spagat zwischen Arbeitswelt und Mutterrolle sowie den Umgang mit ihren Depressionen.“

Seit 2007 waren Mats Hummels und Cathy Fischer, wie sie damals noch hieß, ein Paar. Die Bayerin zog mit ihm nach Dortmund, als die Borussia rief. 2015 heirateten sie, 2018 wurden sie Eltern eines gemeinsamen Sohnes, Ludwig. „Ich war immer an Mats Seite, ich habe die ganze Karriere mit ihm durchlaufen“, sagte sie im Vorfeld der Doku in einem Interview.

Spielerfrau zu sein war Cathy Hummels aber nie genug. Während Mats für Dortmund und die Nationalmannschaft kickte, studierte sie Wirtschaftswissenschaften. Für ProSieben und RTL arbeitet die heute 34-Jährige als Moderatorin. Ihr vielleicht wichtigstes Betätigungsfeld heißt aber Instagram. Hummels ist eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen.

Als Mats Hummels 2019 vom FC Bayern, wo er drei Jahre lang unter Vertrag gestanden hatte, erneut nach Dortmund wechselte, beschloss Cathy, dass sie ihre Heimat Bayern nicht noch einmal verlassen wollte. Sie habe Angst gehabt, sonst wieder in eine Depression zu rutschen, eine Krankheit, mit der sie bereits zwei Mal während ihrer Zeit in Dortmund Bekanntschaft gemacht hatte. „Ich hatte die Wahl: Entweder verliere ich ihn oder ich verliere mich und ich musste mich für mich entscheiden.“ Am Ende habe Mats Hummels dann die Trennung gewollt. „Jetzt sind wir Freunde, Eltern und kümmern uns mit allem, was wir haben, um unseren Sohn.“

Bereit für eine neue Beziehung sei sie: „Am liebsten hätte ich einen Amerikaner oder auch einen Engländer“ Die Doku zeigt, wie sie sich bei einem Aufenthalt in Los Angeles bei einer Dating-Agentur anmeldet, die sich „auf Unternehmer, auch Celebrities“ spezialisiert hat. „Eine feste Beziehung will ich noch gar nicht, aber ich hab halt Lust, einfach mal auf Dates zu gehen, bisschen das Leben zu genießen.“

Cathy Hummels

RTLzwei-Dokumentation

„Cathy Hummels - Alles auf Anfang“ wird an diesem Mittwoch, 16. November, um 20.15 Uhr auf RTLzwei ausgestrahlt.