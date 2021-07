4 David Whitley am Klavier den Rhythmus vor: Brandi und Sophie legen los. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Schwarze Mädchen und Buben werden als Kinderdarsteller für das Musical „Tina“ über Tina Turner in Stuttgart gesucht. Brandi und Sophie haben schon die erste Hürde genommen.

Stuttgart -

Wow, was für eine Röhre! Tina wäre sicher begeistert von diesem kleinen Mädchen, das ihren berühmten Hit „Tonight“ schmettert. Richtig, Tina Turner, die große, einzigartige, stimmgewaltige Queen of Rock, deren Lebensgeschichte voller Höhen und Tiefen im Musical „Tina“ mit all ihren populären Songs von „A Fool in Love“ bis „Private Dancer“ erzählt wird. Ein Welterfolg aus London und New York, den die Hamburger schon 2019 bejubeln durften, und der nach zweijähriger, Corona geschuldeter Verzögerung, endlich im Oktober 2022 auch seine Stuttgarter Premiere erleben soll. Und dafür sucht das Musical Unternehmen Stage Entertainment Kinderdarstellerinnen und Darsteller. Für drei Rollen: Tina Turner als Kind, ihre jüngere Schwester Alline und Craig, Tina Turners Sohn. Backstage im Palladium Theater läuft bereits das Casting.

Brandi hat Talent

„Five, six, seven, eight, come on, Brandi”, gibt David Whitley am Klavier den Rhythmus vor, und Brandi Lynnea Paulo, 8 Jahre alt, legt los: „Alles ist aus Mut gemacht, heut Nacht…“ Dünn wie ein Strich in der Landschaft, aber mit Temperament für drei und dem, was, Profis Bühnenpräsenz nennen, könnte sie glatt Jung-Tina singen und spielen. Die hat, wie man im Musical erleben kann, schon als Kind im Gospelchor der Baptistengemeinde ihrer Heimatstadt Nutbush, Tennessee, von einer Karriere als Sängerin oder Schauspielerin geträumt. Hat Brandi auch schon solche Träume? Ja, strahlt sie und nickt zur Bestätigung. Singen und Tanzen sei ihre Leidenschaft, beim TV Heumaden ist sie in der Tanzgruppe, mit ihrer Mutter Sanaita singt gemeinsam am liebsten die Hits von Beyoncé. „Ich singe den ganzen Tag und überall, auch auf dem Klo“, kichert sie. Mutter Sanaita lacht: „Das stimmt.“ Und als Brandi in der Schule den Flyer entdeckte, mit dem Stage Entertainment die Kinderdarsteller sucht, gab es kein Halten mehr. „Sie hat Talent und ist mit vollem Herzen dabei“, lobt David Whitley.

Von schüchterner Zurückhaltung ist nichts zu spüren

Der Gesangslehrer kennt Brandi schon vom ersten Casting im April. Genau wie die ebenfalls achtjährige Sophie Dembele hat sie die erste Hürde genommen und erhält jetzt eine vorbereitende und natürlich kostenlose Ausbildung in Musik, Tanz und Schauspiel. Ein bisschen Angst vor dem großen Auftritt habe sie noch, bekennt Sophie. Lampenfieber? Ja, sagt sie und erzählt von einer Aufführung in Kindergarten, als sie eine Katze gespielt hat. Nur „miau“ sagen müssen, sei natürlich leichter gewesen, als es das Singen und Spielen in so einem tollen Musical wäre. Darum brauchte es auch ein bisschen Ermunterung und Mutmachen in der Familie, als der große Bruder den Info-Flyer mit dem Casting-Aufruf aus seiner Schule mitbrachte und meinte, das wär‘ doch was für Sophie, die so gern und so gut singt. „Sie hat erst mal sehr gezögert“, verrät die Mutter Julia Dembele. Aber zum Glück nicht zu lange, denn von schüchterner Zurückhaltung ist jetzt beim Gesangsunterricht mit Whitney nichts mehr zu hören und zu sehen.

Das nächste Casting ist im September

„Wolltest Du schon immer Theaterluft schnuppern und auf einer großen Bühne stehen? Du hast Spaß an Gesang, Tanz und Schauspiel und bist aus der Gegend von Stuttgart? Dann bist Du genau richtig bei Tina – Das Tina Turner Musical“: So verlockend klingt das Angebot von Stage Musical. „Wir brauchen 50 junge Darsteller, 38 Mädchen und 12 Buben, jeweils zwölf Besetzungen für die drei Rollen“, erklärt Martin Schäffner, früher selbst Darsteller, jetzt künstlerischer Leiter der Kinderabteilung. Jung-Tina und ihre Schwester Alline sollten 7 bis 14, Sohn Craig 6 bis 12 Jahre alt sein. Und sie müssen schwarz sein, ist doch klar.

Das nächste Casting ist im September, die endgültige Entscheidung fällt das künstlerische Leitungsteam dann im November. „Also nicht zögern“, ermuntert Schäffner zur Bewerbung mit Namen und Anschrift, Alter und Größe, Ganzkörperfoto, Telefonnummer und E-Mail-Adresse unter kindercasting.tina@stage-entertainment.de