Carsharing und „Regiorad“ im Kreis Esslingen: Eine Verkehrshoffnung bleibt hinter den Erwartungen zurück

1 Wie geht es weiter mit den Mieträdern neben dem Esslinger Bahnhofsplatz? Foto: Roberto Bulgrin

Autos und Fahrräder zum Ausleihen sollen die Mobilitätswende beschleunigen. Im Kreis Esslingen sind die Zahlen jedoch nicht so hoch wie erhofft. Ein Projekt steht sogar komplett auf der Kippe.











Klimaneutralität bis 2040 – so lautet das von der Stadt Esslingen ausgegebene Ziel. Auf dem Weg dorthin sollen Autos und Fahrräder zum Ausleihen eine wichtige Rolle spielen. „Mit einem möglichst flächendeckenden und gut sichtbaren Angebot an Carsharing wollen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel erleichtern“, sagt Teresa Engel, die Leiterin der Stabsstelle Mobilität. Die Fahrzeuge seien eine Alternative für Großeinkäufe und Gelegenheitsfahrten in der Freizeit. Einer Studie der vom Verkehrsministerium beauftragten Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg zufolge kann ein Leihwagen rund 20 Privatautos ersetzen.