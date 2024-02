Carsharing im Kreis Esslingen: Stadtmobil will auch nach Neuhausen

Stadtmobil will auch nach Neuhausen

1 Anders als einige Konkurrenten setzt Stadtmobil auf feste Abstellplätze für die geliehenen Fahrzeuge. Bis der Bahnhof in Neuhausen fertig ist, wäre eine Alternative nötig. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Anbieter roter Carsharing-Autos ist bereits in acht Kommunen im Kreis Esslingen präsent. Eine neunte soll schon im Frühjahr dazukommen: Neuhausen. Das sind die möglichen Standorte in der Gemeinde.











Link kopiert

Der 18. Juli 2023 war ein besonderer Tag in Neuhausen. An diesem trüben Sommertag erfolgte der kleine Spatenstich für den S-Bahnhof, genauer gesagt für die Unterführung, also den Durchgang vom Ort zu den Gleisen, wo voraussichtlich Ende 2027 die ersten Züge aus Bernhausen ankommen sollen. Für Heinz Ballnat war dieser Spatenstich aber auch aus einem anderen Grund wichtig. „Das war für uns als Vereinsmitglieder das Signal, aktiver zu werden“, sagt er.