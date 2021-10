Carl Benz Arena in Stuttgart

5 Am Wochenende findet die Jobmesse in Stuttgart statt Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ob Job- oder Mitarbeitersuche, Berufsorientierung oder Bewerbungscheck: Die Jobmesse Stuttgart in der Carl Benz Arena erfährt schon bald nach der Eröffnung am Samstagmorgen gute Resonanz.















Link kopiert

Stuttgart - Wir sind zurück! Das war der Kern der Botschaft, als Stefan Süß am Samstagmorgen die gut zwei Dutzend Aussteller in der Carl Benz Arena begrüßte. Dabei machte der Geschäftsführer des Veranstalters keinen Hehl daraus, dass das vergangene Jahr „für alle ein heißer Ritt“ gewesen sei.

Kurz erinnerte er daran, dass die 2020 auf der Messe auf den Fildern geplante Veranstaltung zwei Tage vorher „von Corona ausgebremst“ worden war. Dorthin war die Jobmesse 2019 umgesiedelt, nachdem die Carl Benz Arena 2018 wegen des Andrangs „aus allen Nähten geplatzt“ war. Nun sei man, da die Zahl der Anbieter auf ein Drittel geschrumpft ist, „nicht mehr ganz so groß“, befand Süß – und gab sich angriffslustig: „Das ist jetzt ein Zwischenstopp, ein Sprungbrett und eine Investition in die Zukunft. Machen Sie das Beste draus!“

Aussteller hoffen, neue Mitarbeiter für sich zu gewinnen

Eben das hatte Lumitronix aus Hechingen sowieso vor. Der Spezialist für LED-Technik ist zum dritten Mal mit an Bord, und zwar aus einem einfachen Grund: „Wir sind nicht nur hier, um Gummibärchen zu verschenken! Wir wollen uns zeigen und hoffen, neue Mitarbeiter zu finden. Das hat bisher immer geklappt“, sagt die Mitarbeiterin am Lumitronix-Stand. Nach der Öffnung dauert es auch nicht lange, bis bei den Ausstellern reger Betrieb entsteht. Ob produzierendes Gewerbe, Dienstleister verschiedener Branchen, ob Polizei, Arbeiter-Samariter-Bund, Postbank, Gastronomie oder die Rhetorik-Akademie aus Tübingen, überall ist Bedarf an Gespräch und Information.

Michael Dohrmann von der Evangelischen Heimstiftung nutzt das, um Interessierten zu erläutern, „dass der Pflegeberuf eine sinnstiftende Tätigkeit ist“. Der 53-jährige Dirk wiederum nutzt den Bewerbungscheck der Agentur für Arbeit. Der Kaufmann hatte wegen Corona den Job verloren und setzt nun auf das Bewerbungsgespräch, das kommende Woche ansteht: „Vielleicht bekomme ich hier noch ein paar gute Tipps.“

„Ideen sammeln für die Berufswahl“

Madlen, Studentin aus Ehningen, will „sich informieren und den Horizont erweitern: „Es ist kein Fehler, zu schauen, was nach dem Lehramtsstudium auch sonst noch gehen könnte “, sagt die 19-Jährige. Und ihre Freundin Selina, 21, ist sowieso „auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive“. Auch ihr Job ist Corona zum Opfer gefallen. Bei Roche Diagnostics aus Ludwigsburg ist dagegen Familienrat. Eltern aus Fellbach mit zwei Jungs, 14 und 16 Jahre alt. Der eine „noch ganz offen“, der andere „schon sehr fokussiert“. Ihr Programm auf der achten Auflage der Jobmesse Stuttgart heißt: „Ideen sammeln für die Berufswahl.“

Info: Die zweitägige Jobmesse Stuttgart in der Carl Benz Arena, Mercedesstraße 73D, hat am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Vor Ort gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist frei.