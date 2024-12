Caritas warnt: Betrug mit Spendensammlung auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt

1 Besonders in der Vorweihnachtszeit bitten viele Organisationen um Spenden. Das nutzen manchmal Betrüger aus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Falsche Spendensammler sind in diesen Tagen anscheinend auf dem Weihnachtsmarkt in Esslingen unterwegs, um die Mildtätigkeit der Besucherinnen und Besucher vor den Festtagen auszunutzen. Davor warnt die Caritas. Denn diese ist Trägerin der Esslinger Tafel, für die die Betrüger vermeintlich Spenden sammeln. Zwar braucht diese Unterstützung, derzeit unter anderem für die Renovierung ihrer neuen Räumlichkeiten. Jedoch: „Wir gehen nicht mit der Sammelbüchse um“, betont Sven Jaissle, der die Fachleitung Wirtschaft und Finanzen beim Caritasverband Fils-Neckar-Alb hat. Vielmehr bitte die Caritas nicht bar um Spenden, sondern per Überweisung, unter anderem im Rahmen der EZ-Weihnachtsspendenaktion.

Caritas: Haben Anzeige erstattet

Man sei durch eine besorgte Bürgerin auf die Vorgänge aufmerksam gemacht worden und habe am Montag bei der Polizei Anzeige erstattet, so Jaissle. Die Pressestelle der Polizei hatte dazu am Montagabend zumindest noch keine Informationen, jedoch gebe es immer wieder Fälle von Betrug mit vermeintlichen Spendensammlungen, sagt Gerhard Jaudas.