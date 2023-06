7 Noch müssen die Bauarbeiten warten: Die Genehmigung des Bauantrags steht noch aus. Foto: /Ines Rudel

Nach drei Jahren Suche hat der Esslinger Tafelladen neue Räumlichkeiten gefunden. Der Umzug ist überfällig, denn für die steigende Kundenzahl ist der aktuelle Laden nicht mehr ausreichend. Wir zeigen, wie es im neuen Gebäude aussieht und was geplant ist.















Link kopiert

Abgetretener Parkettboden, die Luft steht in dem leer stehenden Gebäude, das 20 Jahre lang die Esslinger Wirtschaftshilfe beheimatete. „Selbst in diesem Zustand ist es schon deutlich besser als das, was wir jetzt haben“, sagt Sven Jaissle, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Caritas Fils-Neckar-Alb. „Da liegen Welten dazwischen.“ Über drei Jahre lang hat die Esslinger Caritas-Tafel „Carisatt“ nach neuen Räumlichkeiten gesucht. Im März sei sie endlich fündig geworden. Das Aus für die Wirtschaftshilfe war ihr Glück. Die Wirtschaftshilfe musste Ende des Jahres 2022 schließen, nachdem der Gemeinderat beschlossen hatte, den städtischen Eigenbetrieb aufzulösen. Der Vermieter sei dann Anfang des Jahres auf die Caritas zugekommen. „Sagen wir es mal so: Mit der Miete ist man uns sehr entgegengekommen“, verrät Jaissle. „Ein Faktor war vermutlich, dass er weiß, dass er mit uns zuverlässige Mieter hat.“