1 Die zwei Stellplätze am äußeren Burgplatz können ganzjährig kostenlos für maximal zwei Nächte genutzt werden. Foto: Stuttgart-Marketing GmbH/Thomas Niedermüller

Das Reisen mit dem eigenen Wohnmobil liegt im Trend. Immer mehr Menschen entdecken die Freiheit, die ein solcher Urlaub bietet. Doch wo kann man sein mobiles Eigenheim in der Esslinger Innenstadt abstellen?















Eine Nacht in Esslingen verbringen, durch die Altstadt schlendern und das Vesper für das Abendessen einkaufen, das dann draußen oder im Wohnmobil gemütlich verspeist wird. So oder so ähnlich könnte für einige ein Kurztrip mit dem mobilen Eigenheim nach Esslingen aussehen. Dabei gibt es nur ein Problem: In der ehemaligen freien Reichsstadt stehen nur genau zwei Stellplätze für Wohnmobile am äußeren Burgplatz zur Verfügung. Diese können kostenlos und bis zu einer maximalen Stellzeit von zwei Nächten genutzt werden.