Car-Freitag in Baden-Württemberg: Bei Kontrollen im ganzen Land über 350 Autos beanstandet

Car-Freitag in Baden-Württemberg

1 Polizeibeamte kontrollieren ein Auto, das von einer Verkehrskontrolle am „Car-Freitag“ herausgezogen wurde. Foto: dpa//Marius Bulling

Der Car-Freitag wird von Autotunern als Saisonstart angesehen. Die Polizei ist dementsprechend wachsam – sie hat mehr als 1.500 Autos kontrolliert. Bei vielen gab es Beanstandungen.











Die Polizei hat am sogenannten Car-Freitag bei Kontrollen in Baden-Württemberg Hunderte Fahrzeuge beanstandet. Teilweise handelte es sich lediglich um kleinere Mängel, wie die Polizeipräsidien mitteilten. In über 80 Fällen sei den Autofahrern aber die Weiterfahrt untersagt worden – teilweise mussten Fahrzeuge sogar beschlagnahmt werden. Auch Führerscheine seien abgenommen worden.

Insgesamt wurden nach Aussage der Polizeipräsidien im kompletten Bundesland über 1.500 Fahrzeuge kontrolliert. Der Polizei fielen dabei auch sieben illegale Straßenrennen auf.

Der Car-Freitag sei in der Tunerszene zu einem Saisonstart geworden, teilte die Polizei mit. Deswegen sei im ganzen Land vermehrt kontrolliert worden.

Auch Geschwindigkeitskontrollen gab es. Alleine im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn seien von rund 3.300 gemessenen Fahrzeugen über 370 Stück zu schnell gewesen. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl sagte der dpa: „Bei illegalen Kfz-Rennen sind wir total spaßbefreit: Diese Kriminellen haben hinterm Steuer und auf unseren Straßen nichts zu suchen.“