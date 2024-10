Cannstatter Wasen: So war die Reiterparty im Sonja-Merz-Zelt

So war die Reiterparty im Sonja-Merz-Zelt

11 Passend zum Thema: Beim Bullenreiten konnten die Gäste ihren Gleichgewichtssinn unter Beweis stellen. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Die Reiterparty für alle Freunde des Reitsports ging am Montag in die zweite Runde. So ausgelassen wurde gefeiert.











Am Dienstag fand die große Reiterparty bereits zum zweiten Mal auf dem Cannstatter Volksfest statt. Freunde des Reitsports ebenso wie externe Gäste feierten gemeinsam im „Zelt mit Herz“ bei Festwirtin Sonja Merz in ausgelassener Stimmung.

Wer traut sich auf den Bullen?

Die Veranstaltungsreihe ist besonders im süddeutschen Raum verbreitet und richtet sich nicht nur an Reiterinnen und Reiter. Das Wichtigste: jede Menge Spaß. Was dabei auf keinen Fall fehlen darf ist der Bulle. Erschwert wird der Ritt zusätzlich nach dem ein oder anderen Maß Bier. Wer hält am längsten durch?

Partyband sorgt für gute Stimmung

Die passende Musikeinlage lieferte die Münchner Partyband „Bandits“. Auf dem Cannstatter Wasen ist die sechsköpfige Truppe mit rockigem Sound bereits bekannt – und beim Publikum kam’s gut an.