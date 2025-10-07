Cannstatter Wasen: Schaustellerfamilien schlägern sich in Festzelt – zehn Festnahmen

1 Die Polizei war am späten Montagabend auf dem Wasen wegen einer Schlägerei im Einsatz (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein Streit in einem Zelt auf dem Cannstatter Wasen ist am späten Montagabend eskaliert. Die Polizei schritt ein – und geriet zwischen die Fronten.











Acht verletzte Polizisten, zehn Festnahmen: Am späten Montagabend ist ein Streit auf dem Cannstatter Wasen komplett eskaliert. Kurz vor Mitternacht prügelten sich Angehörige von zwei Schaustellerfamilien in einem Zelt.

Der Sicherheitsdienst konnte die Lage offenbar nicht klären, weshalb die Polizei gerufen wurde. Als die Beamten eintrafen, solidarisierten sich die Streitparteien gegen die Ordnungshüter. Zuerst hatte der SWR darüber berichtet. Die Auseinandersetzung artete so aus, dass mehrere Personen verletzt wurden. Unter den Verletzten sollen acht Polizisten sowie vier Security-Mitarbeiter sein.

Keine Konsequenzen für den Festbetrieb

Zehn Personen wurden unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung vorläufig festgenommen, teilte eine Sprecherin der Polizei Stuttgart auf Nachfrage mit. Worüber sich die Schaustellerfamilien ursprünglich gestritten hatten, sei nicht bekannt und Teil der Ermittlungen. Auch müsse noch geklärt werden, wie viele Personen wie beteiligt gewesen seien. Die Sprecherin bezeichnete die Lage im Zelt als „wirr“.

Nach Informationen unserer Redaktion hatte sich die Schlägerei im Zelt von Sonja Merz ereignet. Beim Veranstalter des Cannstatter Volksfest in.Stuttgart ist der Vorfall bekannt, man bedauere, was passiert sei, sagte eine Sprecherin. „Für den Festbetrieb hat das aber keine Konsequenzen.“ Auch sei die Sicherheit auf dem Wasen generell gewährleistet. Man warte den offiziellen Bericht der Polizei und werde sich auf Grundlage dessen intern abstimmen, hieß es weiter.