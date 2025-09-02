Cannstatter Wasen: Hydrant platzt – Wasserfontäne vor Dinkelacker-Zelt

5 Ein Mann versucht, der Wasserfontäne Herr zu werden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Auf dem Cannstatter Wasen platzt am Dienstagnachmittag ein Hydrant. Auf Bildern ist eine riesige Wasserfontäne zu sehen.











Auf dem Cannstatter Wasen ist am Dienstagnachmittag ein Hydrant geplatzt. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 15.10 Uhr vor dem Dinkelacker-Zelt. Auf Bildern ist eine – Augenzeugen zufolge etwa 30 Meter hohe – Wasserfontäne zu sehen.

Warum der Hydrant platzte, ist derzeit noch unklar. Gleiches gilt für die Schadenshöhe. Aktuell läuft auf dem Cannstatter Wasen der Aufbau für das 178. Cannstatter Volksfest. Eröffnung ist am Freitag, den 26. September.

Erst vor wenigen Tagen war ein Hydrant in der Stuttgart Innenstadt unweit des Weindorfs geplatzt – und Wasser in den Nachthimmel geschossen. Für die Fontäne soll ein Mann ursächlich gewesen sein. Dieser hatte laut Zeugen mehrere „Bocksprünge“ über den Hydranten gemacht und diesen dabei aus der Verankerung gelockert.