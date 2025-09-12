Cannstatter Wasen: Aufbau für das Cannstatter Volksfest schreitet voran

15 Die ersten Attraktionen stehen schon auf dem Wasen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Am 26. September beginnt das 178. Cannstatter Volksfest. Schon jetzt prägen große Zelte, Fahrgeschäfte und Buden das Gelände. Unsere aktuellen Bilder zeigen, wie weit der Aufbau ist.











Noch sind die Wege zwischen Neckar und Cannstatter Kurve leer – doch lange bleibt das nicht so. Denn in zwei Wochen startet das 178. Cannstatter Volksfest, und auf dem Wasen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Wo vor einem Monat nur die Grundgerüste standen, prägen nun Zelte, Buden und erste Fahrgeschäfte das Bild. Auch die traditionelle Fruchtsäule, das Wahrzeichen des Volksfestes, ragt schon über das Gelände. Ebenso finden die bunten Imbissstände nach und nach ihren Platz.

Startschuss des Cannstatter Wasens am 26. September

Ab dem 26. September 2025 strömen wieder zahlreiche Gäste auf das Wasen-Gelände, um eines der größten Volksfeste Deutschlands zu besuchen – in diesem Jahr mit rund 300 Attraktionen. In der Bildergalerie finden Sie aktuelle Eindrücke vom Aufbau in Bad Cannstatt. Viel Spaß beim Durchklicken!

Bis zum Sonntag, 12. Oktober 2025, können Besucherinnen und Besucher täglich das Angebot auf dem Wasen erleben. Das Festgelände ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 23 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 0 Uhr, samstags zwischen 11 und 0 Uhr sowie sonntags von 11 bis 23 Uhr.