Cannstatter Volksfest: Kuriose Fahrten und Schreckmomente – das erleben Taxi-Fahrer beim Wasen

1 Mehmet Can am Taxistand neben dem Volksfestgelände. Zur Wasenzeit erlebt man dort einiges. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Taxifahrer bekommen viel mit. Besonders großer Andrang herrscht in Stuttgart während des Volksfests – inklusive Tiefschlaf, neuer Freundschaften und „Entführungsopfern“.











Link kopiert

Es ist später Nachmittag, am Taxistand in der Cannstatter Daimlerstraße ist noch nicht viel Betrieb. Ein paar Meter weiter auf dem Cannstatter Wasen kreischen die Fahrgäste in den Karussells und recken die Festzeltbesucher die Maßkrüge in die Höhe. Ein paar Stunden später wird hier einmal mehr der Teufel los sein. Am späten Abend leeren sich die Zelte, herrscht Verkehrschaos, sammeln die Taxis reihenweise ihre Kunden ein. Ein enorm wichtiges Geschäft, das auch kuriose Erlebnisse mit sich bringt.