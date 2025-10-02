Cannstatter Volksfest: Wie der Brunnenwirt auf den Wasen kam

1 Die Dependance des Brunnenwirts auf dem Cannstatter Wasen. Foto: Ferdinando Iannone

Im Zelt „Beim Benz“ hat der legendäre Brunnenwirt aus der Stuttgarter Altstadt eine Dependance erhalten. Dort gibt es die Klassiker: Schweinebauch und Currywurst.











„Sylt hat Currywurst und Champagner, wir haben Currywurst und Kessler“, sagt Marcel Benz. Bereits beim Frühlingsfest erhielt der legendäre Imbiss Brunnenwirt aus der Stuttgarter Altstadt seine Außenstation im Zelt „Beim Benz“ – nun zum Volksfest laufen die Geschäfte auf vollen Touren.

Natürlich gibt es hier die Klassiker: wie etwa die Currywurst mit der legendären Soße. Foto: Ferdinando Iannone

Seit mehr als 20 Jahren kümmert sich der Brunnenwirt-Herbergsvater, den alle nur Mini nennen, um die Bars im Zelt. Da lag die Idee nahe, den Imbiss auch auf dem Wasen zu betreiben. Hier gibt es die gleichen Geräte, dieselbe Soße: ausschließlich Currywurst und der berühmte Schweinebauch. Der Imbiss öffnet täglich ab 20 Uhr und hat eine Stunde länger als das Zelt geöffnet. Beliebt ist die Außenstation, denn sie erfüllt hier dieselbe Funktion wie in der Stadt: Wer zu später Stunde ein Hungergefühl verspürt, gönnt sich einen Schweinebauch.