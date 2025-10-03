Cannstatter Volksfest: Wasen wegen Überfüllung gesperrt – Chaos in Bad Cannstatt

7 Die Polizei sperrte die Zugänge zu Wasen und das Gebiet weiträumig ab. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Die Polizei hat am Freitagabend die Zugänge zum Cannstatter Volksfest wegen Überfüllung gesperrt. Zuvor hatte bereits der VVS die Stadtbahnhaltestelle Cannstatter Wasen für die Linie U11 gesperrt.

Bereits am Nachmittag war das Volksfest wegen des Feiertags und des langen Wochenendes sehr gut besucht. Gegen 19.30 Uhr wurde der Andrang dann aber so groß, dass sich die Sicherheitskräfte dazu entschlossen, das Gelände für Besucherinnen und Besucher zu sperren.

Auch die Haltestelle Cannstatter Wasen heillos überfüllt

Weil auch die Haltestelle Cannstatter Wasen heillos überfüllt war, fuhr die U11 die Haltestelle nicht mehr an. „Wegen Überfüllung des Wasengelände findet keine Beförderung zum Wasen statt“, schreibt der VVS auf seiner Störungsseite. Die Polizei bittet Wasengänger und Passanten, die nicht auf den Wasen wollen, den gesamten Bereich zu meiden und weiträumig zu umfahren.

Wann und ob das Wasengelände am Freitagabend nochmal für Besucher öffnet, konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht sagen.