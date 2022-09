1 Der Landesvater grüßt das Volk im Zelt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Trägt er eine Maske oder nicht? Landesvater Winfried Kretschmann bringt sein Kabinett mit aufs Historische Volksfest. Und in unserer Kolumne beschäftigen wir uns mit missglückten Fassanstichen.















Link kopiert

Bisher haben sie sich eher als Karussellbremser inszeniert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozialminister Manne Lucha (beide Grüne) blieben bei Volksfesten lange rigoros, selbst als Freizeitparks ihre Karussells wieder fahren lassen durften, galt für Volksfeste: Alles steht still. Deshalb hat der Wasenhocker gestaunt, als er dem Duo samt den Kabinettskollegen im Zelt beim Historischen Volksfest begegnet ist. Da sind die beiden gerade noch rechtzeitig vor dem Volksfest vom, wie Kretschmann das nannte, „Team Vorsicht“ ins „Team Liberalisierung“ gewechselt. Mit den Masken hielten sie es wie alle anderen im Zelt: Sie trugen keine. Vielleicht sind sie deshalb reingeschlichen. Nun ist Kretschmann als Oberschwabe das Barocke gewohnt. Aber da sitzt er im Zelt und niemand merkt es. Sein bayerischer Kollege Markus Söder marschiert so lange durch die Bierzelte, bis auch der letzte Bürger weiß, wem er für Berge, Seen, Täler, Gockel und Bier dankbar sein muss.

Verzählt

Der Wasenhocker fühlt sich wie der Hase aus der Fabel mit dem Hasen und dem Igel. Wo der Wasenhocker hinkommt, ist OB Frank Nopper schon da. Man muss ja sagen, Nopper ist eine wandelnde Enzyklopädie in Sachen Volksfeste. Bei der Eröffnung hat er zitiert, welches Stadtoberhaupt wie viele Schläge beim Anstich des Fasses gebraucht hat. Der Wasenhocker war leider ein unaufmerksamer Zuhörer. Hat er doch geschrieben, Münchens Alt-OB Thomas Wimmer habe 30 Schläge gebraucht. Dabei hatte Nopper richtigerweise gesagt, es waren 17. Aber auch das geht durch als Zapfhahnmassaker.