Cannstatter Volksfest in Stuttgart

Steht auf der Volksfest-Speisenkarte: Göckele

Was für die einen ein Genuss ist, ist für die anderen ein Horror: Göckele essen auf dem Wasen. Die Tierschützer von Peta protestieren vor dem Volksfest-Gelände.















Vegan statt Göckele: Tierschützer von Peta haben am Freitag vor dem Wasen-Gelände gegen das Essen von Hühnern protestiert. Auf Bildschirmen auf einem Kleinlaster wurde ein Video über das Leid der Tiere abgespielt. Zu sehen sind Hühner, die dicht an dicht zusammengequetscht und in engen, übereinandergestapelten Käfigen auf der Ladefläche des Transporters stehen. Aus den Lautsprechern schallen Tonaufnahmen echter schreiender Hühner.

Anlass für den Protest der Tierschützer: Der Fleischkonsum auf dem Cannstatter Volksfest. Dort in den Festzelten stehen bei den Besuchern Göckele hoch im Kurs, unzählige Tiere werden während der Wasen-Sause verspeist. Mit der Botschaft „Lebende Hühner sind geiler! Hol dir den veganen Wiesn-/Wasen-Guide“ wirbt die Tierrechtsorganisation für ihren kürzlich erschienenen veganen Food Guide.

Petas Aktionskoordinator Steffen Lenhardt betont: „Mit unserer Aktion appellieren wir an alle Menschen, sich auf dem Wasen für vegane Speisen zu entscheiden – den Tieren und der Umwelt zuliebe.“