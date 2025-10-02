Cannstatter Volksfest: Historisches Volksfest vor dem Aus
1
Wird das historische Volksfest wieder aufgebaut? Foto: Andreas Rosar

Feuerschlucker und Flohzirkus – alle vier Jahre lädt das Historische Volksfest zur Zeitreise auf den Schlossplatz. Eigentlich. Für 2026 ist die Finanzierung ungewiss.

Thomas Fuhrmann hat einen Arbeitsplatz, den es so nur im Schwäbischen gibt. Er ist als Wasenbürgermeister und als Kämmerer für das Sparen und für das Vergnügen zuständig. Und als solcher schlagen zwei Seelen in seiner Brust, wenn es um das Historische Volksfest geht. Eigentlich war das für das kommende Jahr auf dem Schlossplatz geplant, doch weil die Stadt dafür eine Million Euro beisteuern müsste, und gerade jede Ausgabe intensiv beäugt wird, sagt Fuhrmann: „Es sieht nicht gut aus!“

