Cannstatter Volksfest: Historisches Volksfest vor dem Aus

Thomas Fuhrmann hat einen Arbeitsplatz, den es so nur im Schwäbischen gibt. Er ist als Wasenbürgermeister und als Kämmerer für das Sparen und für das Vergnügen zuständig. Und als solcher schlagen zwei Seelen in seiner Brust, wenn es um das Historische Volksfest geht. Eigentlich war das für das kommende Jahr auf dem Schlossplatz geplant, doch weil die Stadt dafür eine Million Euro beisteuern müsste, und gerade jede Ausgabe intensiv beäugt wird, sagt Fuhrmann: „Es sieht nicht gut aus!“