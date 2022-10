1 Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Das 175. Cannstatter Volksfest liegt in den letzten Zügen. Es geht am Sonntagabend zu Ende. Und an diesem Wochenende war der Wasen noch einmal richtig voll.















Es ging nicht mehr viel auf dem und um den Wasen am letzten Wochenende des 175. Cannstatter Volksfests. Der Andrang war sowohl am Samstag als auch am Sonntag enorm. So waren insgesamt doch mehr als drei Millionen Besucher da. „Das Volksfest hat einen Abschluss der Superlative erlebt. Für viele Schausteller war es das beste Volksfest seit Jahren, und für einige war der gestrige Samstag sogar der stärkste Tag seit Jahrzehnten“, sagte Marcus Christen von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart.

Zwei Trends der letzten Jahre hätten sich auch nach der coronabedingten Zwangspause fortgesetzt: Das Volksfest zieht weiterhin internationale Gäste an. So kamen in diesem Jahr vor allem wieder Touristen aus der Schweiz, Italien, den Niederlanden und Österreich nach Stuttgart. Und gerade an den Nachmittagen, den Familientagen und an den Sonntagen seien viele Familien auf den Festplatz gekommen.

So kam auch Stuttgarts OB Frank Nopper zum Schluss: „Es war gut und richtig, dass wir das Cannstatter Volksfest in diesem Jahr wieder durchgeführt haben, wir alle brauchen in schwierigen Zeiten Zuversicht, Lebensfreude und Normalität.“ Foto: Andreas Rosar