Cannstatter Volksfest: Es muss nicht immer Dirndl sein – Modenschau lockt Besucher ins Albdorf

Es muss nicht immer Dirndl sein – Modenschau lockt Besucher ins Albdorf

16 Es muss nicht immer Dirndl sein – eine fesche Lederhose steht in diesem Jahr auch bei den Frauen hoch im Kurs. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Die neuesten Trachten-Trends konnten Besucher des Albdorfs am Sonntag bestaunen. Auch die amtierende Miss Baden-Württemberg war unter den Gästen. Wir haben die Bilder.











Cannstatter Volksfest – das heißt nicht nur Rummel, Party, Gerstensaft. Nein, am Sonntag konnten die Wasengänger im Albdorf auch einer Modenschau beiwohnen. Im Mittelpunkt waren – wie könnte es auch anders sein – Trachten in allen Farben und Formen.

Gleich drei Mal hatten die Besucher unter dem Wiesenhimmel die Gelegenheit, die verschiedenen Trachten des Dirndl-Experten Amadeus zu bestaunen. Um 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr fanden die Modenschauen statt.

Miss Baden-Württemberg schaut sich die Trachten an

Und der Wettergott war den Veranstaltern und Gästen ebenfalls gnädig: Knapp 15 Grad und kein Regen ist für Anfang Oktober ganz okay.

Die amtierende Miss Baden-Württemberg, Juliane Rasheed, schaute sich die Trachten an. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur- Stuttgart

Bei der letzten Modenschau des Tages war auch die amtierende Miss Baden-Württemberg, Juliane Rasheed, unter den Besuchern und konnte mit ansehen, dass die weiblichen Modelle auf dem Laufsteg nicht unbedingt Dirndl tragen müssen – eine fesche Lederhose gepaart mit sportlichen Sneakern kann auch ein Blickfang sein.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und präsentieren Bilder von der Modenschau in unserer Fotostrecke.