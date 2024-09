Cannstatter Volksfest: DJ Robin sorgt für gute Stimmung im Wasenwirt

12 Die Besucher im Wasenwirt haben Spaß. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Wenn DJ Robin ruft, kommen die Feierwütigen in Scharen – so auch am Sonntagabend im Wasenwirt auf dem Cannstatter Volksfest. Wir haben die Bilder.











Am Sonntagabend hat der DJ und Partyschlagersänger DJ Robin im Wasenwirt auf dem Cannstatter Volksfest für ordentlich Stimmung gesorgt. Der 28-Jährige, der sich mit Hits wie Layla oder Bumsbar einen Namen machte, ist mittlerweile Stammgast auf dem Wasen.

Und das Stuttgarter Publikum hat den bekennenden VfB-Fan längst in sein Herz geschlossen – so auch an diesem Abend. Das Wasenwirt-Zelt war gut besucht und feierte den DJ, der mit bürgerlichen Namen Robin Leutner heißt, ausgelassen.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und haben die besten Bilder der Party mit DJ Robin eingefangen – klicken Sie sich durch!