Cannstatter Volksfest: Die besten Bilder vom Volksfest

18 Am Freitagnachmittag startete das Cannstatter Volksfest. MP Kretschmann und OB Nopper in Feierlaune. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Beim Cannstatter Volksfest vom 26. September bis zum 12. Oktober werden etwa vier Millionen Besucher erwartet. Wir haben die Bilder vom Wasen-Gelände.











Was ist los auf dem Wasen? Wie ist die Stimmung in den Festzelten? Vom 26. September an tummeln sich wieder jeden Tag Tausende Menschen beim Cannstatter Volksfest am Neckarufer. Vom Fassanstich bis zum Abschlussfeuerwerk am 12. Oktober werden vier Millionen Besucher erwartet.

In unserer Bildergalerie zeigen wir täglich die besten Bilder von der Großveranstaltung.

Das Festgelände ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 23 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 0 Uhr, samstags zwischen 11 und 0 Uhr sowie sonntags von 11 bis 23 Uhr.