Cannstatter Volksfest: Das Fass für den Anstich steht bereit

9 Im Grandls Hofbräu Zelt allerdings, stehen Fass und Hammer schon bereit. Am Freitag um 16 Uhr wir Oberbürgermeister Frank Nopper hier das Volksfest eröffnen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In wenigen Stunden wird Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) den hölzernen Hammer zum Fassanstich schwingen und das Volksfest eröffnen.











Link kopiert

Am Freitag, den 27. September, beginnt das 177. Cannstatter Volksfest. Das bedeutet 17 Tage Ausnahmezustand am Neckar in Bad Cannstatt. Um das zweitgrößte Volksfest der Welt stemmen zu können, haben die rund 300 Schausteller, Wirte und Kaufleute in der heißen Aufbauphase alle Hände voll zu tun.

Fassanstich im Grandls Hofbräu Zelt

Um 16 Uhr geht es dann im Grandls Hofbräu Zelt des Festwirts Marcel Benz los: Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) läutet mit dem traditionellen Fassanstich das Volksfest ein. Der hölzerne Hammer und das Fass stehen dafür bereits bereit.

Rund vier Millionen Besucher werden auf dem Wasengelände bis zum 13. Oktober erwartet. Ob mehr oder weniger – das hängt auch vom Wetter ab. Der letzte Aufbautag war getrübt von grauem Himmel und starken Windböen. Die gute Nachricht: Am Eröffnungstag wird überwiegend Sonne erwartet.