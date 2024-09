Cannstatter Volksfest – das erste Wochenende: 850 000 Besucher auf dem Wasen

10 Der Wasen war gut besucht am ersten Wochenende. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Andrang war groß: An den ersten drei Tagen des Cannstatter Volksfestes kamen 850 000 Menschen auf den Wasen. Die Veranstalterin spricht von einem friedlichen Auftakt.











Link kopiert

Polizei und Veranstalterin sind zufrieden mit dem ersten Volksfest-Wochenenden. Fassanstich am Freitag, Andrang am Samstag und Sonntag, zudem der Volksfest-Umzug; „sehr, sehr schön“ sei der Auftakt gewesen, sagt Marcus Christen, Abteilungsleiter der Volksfest-Veranstalterin in.Stuttgart.

Auch wenn einem das in manchen Gassen nicht so vorkam, es blieb noch Luft; es waren samstags und sonntags maximal 50 000 Menschen auf dem Platz, sagt Christen. Noch ein gutes Stück weg bis zur Kapazitätsgrenze von 95 000 Besuchern, die zur gleichen Zeit auf dem Platz sein dürfen.

Am Samstag waren es laut Christen insgesamt 380 000 Menschen. Über das Wochenende hinweg summierte sich dies zu einer Besucherzahl von 850 000 Menschen. Im Vorjahr waren am ersten Wochenende 800 000 Besucher gekommen. Christen: „Ich freue mich über einen fröhlichen Auftakt des Volksfestes, der mit dem Fassanstich und dem Volksfestumzug die Tradition des Festes für die Besucherinnen und Besucher hautnah erlebbar gemacht hat.“

Die Polizei verzeichnete nichts „Außergewöhnliches“. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Kontrollen an den Eingängen seien problemlos und unauffällig vonstatten gegangen. „Unser Konzept funktioniert“, sagte Christen, „es gab keine sicherheitsrelevanten Vorkommnisse, das erste Wochenende verlief sehr friedlich.“

Dies bestätigte auch die Polizei. Man habe ein normales Volksfest-Wochenende verzeichnet, „nichts Außergewöhnliches und Auffälliges“.