Cannstatter Volksfest: Da legst di nieder! Die Bilder vom DJ Robin-Abend im Wasenwirt

12 Biertisch-Surfing beim Wasenwirt – im Zelt war die Stimmung ziemlich ausgelassen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Von Ditzingen via Cannstatter Wasen zum Ballermann – so geht die Bühnenkarriere von DJ Robin. Am Sonntagabend kehrte der Mallorca-Barde in die Heimat zurück.











Von Ditzingen an den Ballermann – das ist (in der Kurzversion) der Lebenslauf von DJ Robin. Aber der 29-Jährige bringt nicht nur auf Mallorca die Menge zum Rasen, auch daheim im Schwabenland wird Robin Leutner rege gebucht. Zum Beispiel von der Familie Weeber, in deren Wasenwirt-Zelt DJ Robin am Sonntagabend die feierwütige Wasen-Meute auf die Bänke spielte.

Sein Mitgröl-Hit „Layla“ war extrem umstritten, sein neuer Partyschlager „Wer bist denn du?“ ist harmloser und leicht zu lernen: „1, 2, 3, na auch dabei / wie schön dich kennenzulernen / 4, 5, 6 ich sag’s dir jetzt / ich glaub, ich hab dich gern“. Wer nach ein paar Maß noch bis zehn zählen kann, ist bei dem Lied ganz klar im Vorteil.

DJ Robin bleibt dem Wasenwirt treu. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur- Stuttgart

Auf dem Cannstatter Wasen nahm DJ Robins Stimmungskanonenkarriere einst ihren Anfang. 2017 engagierte ihn der Wasenwirt zum ersten Mal.

Wer den Ballermann-Barden am Sonntag verpasst hat – er tritt noch mehrere Male beim Wasenwirt auf und bestreitet auch die Closingparty am letzten Volksfesttag am 12. Oktober.

