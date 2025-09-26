Cannstatter Volksfest: Bier, Stimmung, Ambiente – Teil eins unserer Umfrage zum Volksfest

1 Auf dem Volksfest wird wieder gefeiert. Foto: Julian Rettig/Lichtgut

Acht große Festzelte gibt es auf dem Cannstatter Volksfest. Alle haben ihre Besonderheiten. Wir fragen unsere Leserinnen und Leser nach ihrer Meinung. Machen Sie mit!











Für manche Besucher gibt es nur ein bestimmtes Festzelt auf dem Cannstatter Volksfest, in das sie jedes Jahr gehen. Andere wiederum schwören auf das Gesamtpaket eines anderen Zelts. Und dann gibt es die Gäste, die keine Lieblingslocation haben und einfach dorthin gehen, wo es sich gerade anbietet. So oder so, alle acht Festzelte werden während der 17 Tage Volksfest auf dem Wasen wie immer gut gefüllt sein.

Wir wollen nun aber Ihre Meinung zu den Festzelten wissen, liebe Leserinnen und Leser. Wo gibt es das beste Bier? Wo ist die Stimmung am besten? Und wo ist das Ambiente besonders schick? Stimmen Sie ab!

Bis zum Sonntag, 12. Oktober 2025, können Besucherinnen und Besucher täglich das Angebot auf dem Wasen erleben. Das Festgelände ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 23 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 0 Uhr, samstags zwischen 11 und 0 Uhr sowie sonntags von 11 bis 23 Uhr.