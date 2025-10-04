Cannstatter Volksfest: Beim Biertest auf dem Wasen gewinnt der Familienbetrieb

Beim Biertest auf dem Wasen gewinnt der Familienbetrieb

1 Biersommelier Christian Goldemann ist „sehr zufrieden“ mit der Bier-Qualität auf dem Cannstatter Volksfest. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mit der Qualität des Biers auf dem Cannstatter Volksfest ist Christian Goldemann sehr zufrieden. Der Biersommelier hat einen Favoriten – und auch ein paar Kritikpunkte.











Link kopiert

Dass im Fürstenberg-Festzelt gut gespült wird, sieht Christian Goldemann auf den ersten Blick: „Der Schaum bleibt am Glas haften“, erklärt der Stuttgarter Biersommelier. Überhaupt ist der Experte von Kraftbier0711 mit dem Festbier auf dem Cannstatter Volksfest „sehr zufrieden“. Bei der Verkostungsrunde durch die Festzelte konnte er weder Nebenarmomen noch ungewöhnliche Geschmäcker entdecken. „Insgesamt wird hier sehr sauber gearbeitet“, lautet sein Fazit. Fünf verschiedene Biere von zwei Stuttgarter und einer badischen Brauerei werden auf dem Wasen ausgeschenkt, alle im untergärigen Stil gebraut, der Profidisziplin. Das beste stammt nach Ansicht von Christian Goldemann von einem Familienbetrieb. Bei der Bewertung der Biere schaut er auf die Farbe, analysiert den Duft und schließlich den Geschmack.