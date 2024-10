Cannstatter Volksfest: Arbeiten, wo andere Feiern: Mit dem Sicherheitsdienst auf dem Wasen

7 Mit dem Sicherheitsdienst unterwegs auf dem Cannstatter Wasen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Zuckerwatte, Bierzelt und Wildwasserbahn: Auf dem Cannstatter Volksfest ist für Besucherinnen und Besucher einiges geboten. Aber wie läuft der Tag für jene, die auf dem Wasen arbeiten müssen? Wir haben zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts bei ihrer Arbeit begleitet.











Der Duft von gebrannten Mandeln, gegrillten Würstchen und Zuckerwatte liegt in der Luft als Walid und Sebastian am Freitagabend bei bestem Wasenwetter auf dem Volksfest in Bad Cannstatt ihre Runden drehen. Bis zu 24.000 Schritte legen sie in der Regel am Tag zurück, erzählen die beiden Mitarbeiter der Firma SDS Security, die zusammen mit der Polizei für die Sicherheit auf dem Cannstatter Wasen zuständig ist.