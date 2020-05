7 Noch ist die Tür zum Schiff Wilhelma geschlossen. Am 30. Mai soll es aber wieder losgehen mit Ausflugsfahrten auf dem Neckar. Foto: Casper

Da war selbst Jens Casper, der neue Chef des Neckar-Käpt’n, überrascht. „Ausflugsschiffe“, so las er im Lockerungsplan des Landes, dürfen als nächstes den Betrieb aufnehmen. Früher als gedacht geht es wieder los.

Stuttgart - Auf dem Neckar heißt es bald wieder: Leinen los und Schiff ahoi! Noch hat ihm keiner gesagt, was beim Neustart auf dem Neckar zu beachten ist. Jens Casper, der im vergangenen November die Cannstatter Schiffsflotte erworben hat, las in den Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg zu weiteren Lockerungen in der Coronakrise hocherfreut, dass Ausflugsschiffe wie Museen, Tiergärten und Gedenkstätten behandelt werden. Mit anderen Worten: Bereits am Montag dürfen sie ihren Betrieb wieder aufnehmen. So schnell schafft es Casper zwar nicht, weil er die Zwangspause in der Pandemie nutzt, um die Schiffe aufwendig zu sanieren. Aber ruck-zuck hat er den Online-Vorverkauf unter www.neckar-kaeptn.de gestartet. Die Wilhelma, das Flaggschiff seiner Flotte, soll am 30. Mai starten, am Samstag vor Pfingsten.

„Wir senken die Preise zum Neustart“

„Natürlich werden wir alle Hygienevorschriften einhalten“, versichert Casper gegenüber unserer Zeitung, „und für Desinfektionsmittel am Eingang, für Abstand und Masken sorgen.“ Noch hat er keine Details von der Landesregierung erfahren, was künftig bei den Ausflugsfahrten auf dem Neckar erlaubt ist und was nicht. „Wir werden auf alle Fälle deutlich weniger Gäste auf die Schiffe lassen“, sagt er. Die Gäste wie das Personal müssen Masken tragen. Wie es mit der Verpflegung aussieht, sei noch unklar. „Bei einer Rundfahrt muss natürlich für Essen und Getränke gesorgt sein“, findet der neue Neckar-Käptn-Chef, der vor allem durch seine Maultaschenfirma Herr Kächele bekannt ist. Man müsse einen Weg finden, wie dies möglich sei. „Jetzt freuen wir uns darauf, wenn man sich eine frische Brise um die Maske wehen lässt und so manche Sorge für eine Weile vergisst“, sagt Jens Casper.

Michael Contz als Geschäftsführer abgesetzt

Weil es früher als gedacht mit der Schiffsflotte losgehen kann, will Casper mit günstigeren Preisen locken: „Bei uns zahlt man jetzt weniger als noch vor einem Jahr.“ Und dies, obwohl er als neuer Inhaber viel Geld für eine bessere Technik, neue Küchen, neue WC-Anlagen und für schadstoffarmen Betrieb investiert habe. Berater beim Umbau ist der Designer Christian Windhorst. Casper hatte im vergangenen November den früheren Stadtrat Michael Contz als Geschäftsführer der Schiffsflotte eingestellt, ihn aber nach Differenzen bereits nach kurzer Zeit von diesem Posten entbunden. „Er bleibt unser Berater für Digitalisierung“, sagt Jens Casper, der vorerst selbst als Betriebsleiter tätig ist.

„Als Einführungsangebot werden wir den Fahrgästen auf den Linienfahrten im Monat Juni ein Getränk und ein sehr hochwertigen Snack unter der Berücksichtigung der Coronaregeln kostenlos zur Verfügung stellen“, kündigt Casper an. Weil das Volksfest und Weindorf in diesem Jahr ausfallen müssen, will er dafür einen kleinen Ersatz auf seinem Floß oder seinen Schiffen bieten.

„Die Zukunft ist gesichert“

Im April vergangenen Jahres hatte Wolfgang Thie, der langjährige Chef des Neckar-Käpt’n, Alarm geschlagen und damit gedroht, seinen Betriebssitz nach Marbach zu verlegen. Denn die Stadt lasse ihn im Stich. Die schlechte Baustellensituation am Neckarufer in Bad Cannstatt und die aus seiner Sicht zähe Zusammenarbeit mit der Rathausverwaltung hatten den gebürtigen Hanseaten, der 1997 mit seiner Frau die Flotte übernommen hatte, verärgert. Sein Verlust, sagte er damals, hätte zuletzt bei 50 000 bis 70 000 Euro pro Jahr gelegen. Inzwischen kann Thie aufatmen. Er hat sein Unternehmen verkauft und glaubt, dass es künftig in guten Händen ist. „Die Zukunft ist gesichert“, sagt er.

Die Macher des Maultaschenproduzenten Herr Kächele sind nun die Eigentümer, deren Berater Thie bleibt. Jens Casper will den Namen Neckar-Käptn durch den alten Namen Berta Epple ersetzen. Für ihn erfülle sich ein Kindheitstraum. Als Cannstatter sei er oft mit seiner Großmutter auf dem Neckar gefahren. Das Marketing will er verbessern und die Schiffe im Retrostil der 1960er zu einer neuen Attraktion machen.