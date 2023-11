Cannabis-Legalisierung: Jusos starten Kampagne für Cannabis-Modellstadt Esslingen

1 Pascal Matuschek und Daniel Krusic machen Werbung für eine Cannabis-Modellstadt Esslingen. Foto: privat

Die Jusos in Esslingen wollen, dass Esslingen Vorzeigestadt der Cannabis Legalisierung wird. Dafür haben sie eine Petition gestartet. Wie groß sind die Erfolgsaussichten?











Der Weihnachtsmarkt, der in die Bahnhofsstraße verlegte Gemüsemarkt – die Stadt ist voll und einen attraktiven Platz, um für Esslingen als Modellstadt der Cannabis-Legalisierung zu werben, gab es für die Jusos nicht mehr. So wirkte der Stand an der Kreuzung Neckarstraße/Pliensaustraße etwas verloren, aber der Juso-Kreisvorsitzende Esslingen, Daniel Krusic, und Pascal Matuschek von der SPD Esslingen hielten sich wacker. Für ihr Ziel, Esslingen zu einer Modellstadt der Cannabis-Legalisierung zu machen, starteten sie dort am Wochenende eine Petition. Sie verteilten Longpapes, also längeres Zigarettenpapier, dass hauptsächlich zum Drehen von Joints verwendet wird, und grüne Plätzchen in Hanfblatt-Form, die, wie sie versicherten, kein Cannabis enthielten.