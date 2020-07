1 Meist wird Cannabis als Joint geraucht. Foto: euthymia/Adobe Stock

Eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung fand heraus, dass immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene Cannabis konsumieren. Wie sieht es im Landkreis aus? Und was steckt hinter der Droge?

Kreis Esslingen - Lisa (Name geändert) fällt es schwer, die Wirkung von Marihuana zu beschreiben. Die Esslingerin wird ruhiger, wenn sie Gras raucht. Besonders in Stresssituationen helfe ihr das Kraut, um herunterzukommen, sagt die 20-Jährige. Sie sei in ihrer eigenen Welt. Völlig entspannt, sie fühle sich gestärkt. Diese Wirkung entdecken offenbar immer mehr junge Menschen im Kreis Esslingen und in der ganzen Bundesrepublik für sich. Das geht aus einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) von Anfang Juli hervor. Demnach rauchen zwar immer weniger Menschen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren Zigaretten, konsumierten dafür aber immer häufiger Cannabis.