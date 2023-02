1 Hexahydrocannabinol, kurz HHC, ist ein weiteres Cannabinoid der Hanfpflanze Foto: Pexels

Wie Cannabis, nur legal – das versprechen Verkäufer des Stoffes HHC. Der Vertrieb bewegt sich aktuell in einer rechtlichen Grauzone. Die Produkte werden in einem Automaten in der Esslinger Innenstadt angeboten. Was steckt dahinter?















Die Verpackungen im Automaten sind bunt, die Schriftzüge darauf in Graffiti-Optik. In unterschiedlichsten Aromen wie „Blueberry Kush“ oder „Super Lemon Haze“, die nach Blaubeere oder Zitrone schmecken sollen, gibt es in der Esslinger Innenstadt Dampfsticks zu kaufen. Sie enthalten den Wirkstoff Hexahydrocannabinol (HHC), eine chemische Verbindung, die in der Hanfpflanze vorkommt. Vermarktet wird es meist als natürliches Cannabinoid und die sogenannten „Vape Pens“ können für rund 40 Euro im Internet oder eben in den Automaten in Esslingen und Neuhausen legal von 18 Jahren an gekauft werden. Und das funktioniert ähnlich wie beim Zigarettenautomaten: Der Altersnachweis erfolgt durch den Personalausweis.