1 Esslingen könnte bei der Legalisierung von Cannabis eine Vorreiterrolle einnehmen. Foto: dpa/Fabian Sommer

Der Anbau und die Verteilung soll in Deutschland legalisiert werden. Dabei wird es Vorzeigemodelle geben. Könnte Esslingen eines davon werden?















Link kopiert

Die Stadt Esslingen soll sich als Modell für die lizenzierte Abgabe von Cannabis bewerben. Das fordern die Jusos im Kreis Esslingen. Erwachsene sollen künftig Cannabis in bestimmten Mengen privat oder in nicht gewinnorientierten Vereinigungen anbauen dürfen sowie im Rahmen eines regionalen Modellvorhabens in lizenzierten Fachgeschäften erhalten können. Darauf hatte sich die Bundesregierung in der vergangenen Woche geeinigt. Dies soll vor allem in Vereinen, sogenannten Social Clubs, passieren, aber auch in ausgewählten Modellregionen, wo Cannabis auch außerhalb der Vereine abgegeben werden darf.

Die Jusos im Kreis begrüßen die bevorstehende Legalisierung von Cannabis. „Es ist wichtig, dass wir auch in unseren Städten und Gemeinden mithelfen, damit die Legalisierung gut funktioniert“, sagte Daniel Krusic, Co-Kreisvorsitzender der Jusos Kreis Esslingen. Dafür fordern die Jusos auch, dass Esslingen Cannabis Social Clubs mit städtischen Flächen unterstützen soll. Flächen seien in Esslingen ein rares Gut, die Stadt müsse die Konsumenten entsprechend unterstützen. „Wir sind überzeugt davon, dass Esslingen als Modellkommune wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse liefern wird. Die Erfahrungen aus Esslingen können dazu beitragen, die Umsetzung der Legalisierung von Cannabis in anderen Kommunen zu verbessern und eine umfassende und verantwortungsvolle Drogenpolitik zu entwickeln“, sagte Daniel Krusic weiter. Die Legalisierung von Cannabis sei schon seit langem ein wichtiges Ziel der Jusos gewesen.

Einige Social Clubs gibt es schon in Deutschland. Einer davon wurde im Jahr 2016 in der Stadt Leinfelden-Echterdingen gegründet. Allerdings darf man sich hier als Mitglied lediglich über die vielseitig einsetzbare Pflanze unterhalten, der Erwerb und der Besitz in Deutschland ist weiterhin illegal und je nach Menge auch strafbar. Wenn das Cannabis-Gesetz kommt, dürfen die Vereine bis zu 50 Gramm Cannabis im Monat an ihre Mitglieder abgeben.