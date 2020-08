Termindruck, Dauererreichbarkeit durch die Digitalisierung, zu wenig Erholung. Es gibt viele unterschiedliche Stressfaktoren, welche sich auf Dauer negativ auf Körper und Psyche auswirken können. Einzu hoher Stresspegel ist nicht selten der Auslöser für Depressionen oder andere Krankheiten. Doch es gibt auch natürliche Lösungen, die gegen Stress und Ängste herlfen. Eine davon ist der Einsatz von Cannabidiol.

Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht schon mal im Laufe seines Lebens unter Stress gelitten hat. Ein voller Terminkalender, Leistungsdruck und Beziehungsprobleme sind nur einige der Stressfaktoren, denen wir begegnen können. Heutzutage sind hierzulande so viele Menschen von Stress betroffen, dass es sogar als Volkskrankheit angesehen wird. In vielen Fällen verbessert sich die Situation nach einiger Zeit von allein. Gefährlich wird es jedoch, wenn der Stresspegel über einen längeren Zeitraum hoch ist, denn Stress als Dauerzustand kann krank machen. In schlimmsten Fällen sind die Folgen Berufsunfähigkeit, Depressionen, Angststörungen und Herzinfarkt. Daher verwundert es nicht, dass Stress laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den größten Gefahren zählt. Glücklicherweise gibt es jedoch verschiedene Möglichkeiten, um Stress und Ängste zu bekämpfen. Ein Mittel ist der Einsatz von Cannabidiol - eine natürliche Abhilfe, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut.

Was ist Cannabidiol?

In der Cannabispflanze stecken über 100 Cannabinoide, dazu gehören auch CBD und CBDa. Bei CBDa handelt es sich um den Vorläufer von Cannabidiol (CBD). Sobald CBDa mit Hitze in Berührung kommt, wandelt es sich um. Manche Menschen denken vielleicht, dass CBD ähnlich wirkt wie Cannabis, doch dem ist nicht so. Im Gegensatz zu Cannabis hat CBD nämlich keine psychoaktive Wirkung. Dadurch bleibt der Rauschzustand aus, es macht also nicht ‘high’. Stattdessen bietet es eine Fülle an positiven Effekten: Es hat eine entzündungshemmende, schmerzlindernde und beruhigende Wirkung auf unseren Körper. Dadurch kann CBD Öl unter Umständen auch bei Stress und Angstzuständen helfen. Dank der vielfältigen medizinischen Vorteile von Cannabis und CBD hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bereits ans Herz gelegt, Cannabis im Allgemeinen neu zu klassifizieren, um die Verwendung im Bereich der Medizin zu vereinfachen.

Wie wirkt CBD bei Stress und Ängsten?

Menschen, die unter Depression leiden, weisen häufig auch einen niedrigen Serotoninspiegel auf. Serotonin ist ein sogenanntes Glückshormon und spielt unter anderem bei der Signalübertragung in unserem Zentralnervensystem eine Rolle. Unser Körper hat eine Vielzahl an Rezeptoren. Dabei handelt es sich, vereinfacht ausgedrückt, um eine Andockstelle einer Zelle. Sobald ein Botenstoff, Hormon oder ein Protein am Rezeptor “andockt”, wird ein spezifisches Signal ausgelöst. Während Serotonin mindestens 14 verschiedene Rezeptoren hat, bindet CBD sich an den Rezeptor an, der die größte Rolle bei Angststörungen einnimmt. Statt einer herkömmlichen Behandlung mit Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die eine Form von Antidepressiva darstellen - kann in manchen Fällen daher auch mit CBD behandelt werden.

Positive Studienergebnisse

In verschiedenen Kurzzeitstudien wurden neue Therapieansätze mit CBD erforscht und die Ergebnisse sehen vielversprechend aus. Menschen, die unter chronischen Stress leiden, weisen ein gestörtes Endocannabinoid-System auf. CBD kann mit den Rezeptoren CB1 und CB2 unseres Körpers interagieren. Diese beiden Rezeptoren befinden sich im zentralen Nervensystem und im peripheren Nervensystem. Wie genau CBD die CB1 Rezeptoren im Gehirn beeinflussen kann, wird noch erforscht. Doch vermutlich kann CBD eine Reizüberflütung der CB1-Rezeptoren verhindern und die körpereigene Bildung von Endocannabinoide erhöhen. Dadurch ist CBD in der Lage, das Gleichgewicht im Endocannabinoid-System, das zu unserem Nervensystem gehört, wiederherzustellen. Zudem gibt es bislang gar keine oder nur wenige Nebenwirkungen durch die Einnahme von CBD. Wer daher unter Ängsten leidet und mit herkömmlichen Behandlungsmethoden nicht die gewünschte Wirkung erzielen konnte, kann sich möglicherweise auf ganz natürliche Weise mit CBD Linderung verschaffen.