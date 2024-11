„Candyman“-Darsteller: US-Schauspieler Tony Todd stirbt mit 69 Jahren

1 Der US-Schauspieler Tony Todd ist tot (Archivfoto). Foto: dpa/Paul Buck

Mit Horror-Filmen wie „Candyman“ und „Final Destination“ feierte Tony Todd große Erfolge. Jetzt ist der US-Schauspieler im Alter von 69 Jahren gestorben.











Link kopiert

Der aus den „Candyman“-Filmen bekannte US-Schauspieler Tony Todd ist tot. Todd sei im Alter von 69 Jahren in seinem Haus bei Los Angeles gestorben, berichteten zahlreiche US-Medien unter Berufung auf sein Management. Eine Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Der 1954 in Washington geborene Todd studierte unter anderem an einem Theater-Institut, bevor er zunächst kleinere Rollen in Serien wie „MacGyver“ oder „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ übernahm. Später bekam er auch zahlreiche Rollen in Filmen und auf Theaterbühnen. Vor allem im Horror-Genre feierte Todd Erfolge - beispielsweise mit Filmen aus den „Final Destination“- und „Candyman“-Reihen.