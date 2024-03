Calwer Passage in Stuttgart: Filiale von Feinkost Böhm geschlossen, Nachfolger in den Startlöchern

3 Seit Anfang der Woche geschlossen: die Filiale von Feinkost Böhm bei der Calwer Passage Foto: /Michael Weier

Feinkost Böhm hat seine Filiale in der Calwer Passage aufgegeben – aber nicht abgegeben. Die Piëch Holding ist schließlich nicht nur Inhaber des Delikatessen-Geschäfts, sondern auch Bauherr des Gebäudes. Im Mai übernimmt ein Untermieter.











Dass Delikatessen an der Stelle ein Ladenhüter sind, hat sich ziemlich schnell herauskristallisiert: Feinkost Böhm leerte knapp ein Jahr nach der Eröffnung die Regale im Großteil des Geschäfts gegenüber der Calwer Passage. Das Bistro war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in Betrieb. Zuletzt war nur noch die Theke neben dem Eingang mit Focaccias und Sandwiches befüllt. Am Montag ist dann das eingetreten, was Frank Beling im Dezember noch ausgeschlossen hatte: „Wir wollen auf keinen Fall schließen“, versicherte der Geschäftsführer der Piëch Holding damals angesichts des leeren Ladens. Dem Firmenkonglomerat von Ferdinand Piëch gehört schließlich nicht nur der Delikatessen-Handel, sein Unternehmen hat auch das begrünte Eckgebäude gebaut sowie die Calwer Passage saniert. Im Prinzip hält Frank Beling auch Wort, denn Böhm bleibt Mieter der Fläche, holt sich aber einen neuen Betreiber an Bord.