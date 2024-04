Calw: Verurteilter Mann kehrt nach kurzer Flucht freiwillig zurück

1 Der Häftling kam freiwillig zurück. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Erneut nutzt ein verurteilter Mann die Gunst der Stunde und ergreift bei einem Arztbesuch die Flucht. Ein kurzes Vergnügen. Denn wenige Stunden später kommt er freiwillig zurück.











Es scheint nur ein kurzes Vergnügen gewesen zu sein: Wenige Stunden nach seiner Flucht bei einem Arztbesuch ist ein entwichener Mann freiwillig zurückgekehrt. Er sei eigenständig wieder in der Entziehungsanstalt im Kreis Calw, in der untergebracht ist, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Sie äußerten sich nicht dazu, warum der 34-Jährige überhaupt geflohen ist und was er in der Zeit zwischen Flucht und Rückkehr getan hat. „Die Hintergründe der Flucht sind bislang nicht bekannt“, hieß es lediglich.

Dem Mann war die Flucht nach Angaben der Polizei bei einem begleiteten Arztbesuch gelungen. Er war laut Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Mannheim zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt und in die Entziehungsanstalt eingewiesen worden. Mit Hubschrauber und Hunden war am Freitagvormittag nach ihm gesucht worden.

Nach Angaben des Justizministeriums wurde der Mann bei dem Arztbesuch von Mitarbeitern der Entziehungsanstalt und nicht von Justizbeamten begleitet. Es handele sich nicht um einen Häftling, sondern um einen sogenannten Untergebrachten. Daher sei die Flucht auch nicht zu vergleichen mit den jüngeren Fällen von Häftlingsfluchten.