Cafés auf den Fildern: Die schönsten Frühstückslocations auf den Fildern

5 Noch nicht so lang dabei ist Laana’s Café an der Friedrich-List-Straße 6 in Echterdingen. Das Frühstücksangebot kann sich aber sehen lassen: auf dem Foto ist die Herzplatte abgebildet, außerdem gibt es Avocadobrot, Omelettes, Pancakes sowie eine vegane Platte für zwei. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 14 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Foto: Laana's Café

Draußen ist es ungemütlich, da bieten sich Frühstückscafés zum gemütlichen Sitzen und Plaudern an. Welche Locations gibt es dazu im Fildergebiet?











Link kopiert

Vormittags gemütlich frühstücken gehen – gerade an Wochenenden oder Feiertagen bietet sich das an. Wer beispielsweise Lust auf ein leckeres Croissant mit Ritter-Sport-Schokolade hat, bekommt es im Museumscafé des Museums Ritter in Waldenbuch. Vegane Frühstücksplatten kann man in Laana’s Café in Leinfelden-Echterdingen bekommen.

Das ist aber noch längst nicht alles – wir haben in einer Bildergalerie zusammengestellt, wo man in Filderstadt, in Waldenbuch und in Leinfelden-Echterdingen am schönsten frühstücken gehen kann. Klicken Sie sich durch!