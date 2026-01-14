Cafés auf den Fildern: Die schönsten Frühstückslocations auf den Fildern

Draußen ist es ungemütlich, da bieten sich Frühstückscafés zum gemütlichen Sitzen und Plaudern an. Welche Locations gibt es dazu im Fildergebiet?
Vormittags gemütlich frühstücken gehen – gerade an Wochenenden oder Feiertagen bietet sich das an. Wer beispielsweise Lust auf ein leckeres Croissant mit Ritter-Sport-Schokolade hat, bekommt es im Museumscafé des Museums Ritter in Waldenbuch. Vegane Frühstücksplatten kann man in Laana’s Café in Leinfelden-Echterdingen bekommen.
Das ist aber noch längst nicht alles – wir haben in einer Bildergalerie zusammengestellt, wo man in Filderstadt, in Waldenbuch und in Leinfelden-Echterdingen am schönsten frühstücken gehen kann. Klicken Sie sich durch!