Café Hygge in Oberesslingen: Heimeligkeit an der Asphaltschneise

1 Seit 2021 führt Annelie Masching ihr Café Hygge in Oberesslingen. Foto: Caroline Holowiecki

Seit 2021 führt Annelie Masching ihr Café Hygge in Oberesslingen – direkt an der verkehrsreichen Schorndorfer Straße. Warum? Und wieso sind seit Kurzem nahezu alle Speisen glutenfrei?











Link kopiert

Draußen brausen im Sekundentakt Autos, Busse und Lastwagen vorbei, drinnen wirkt es ein bisschen so, als stehe die Zeit still. Leise Klaviermusik erklingt, viele Grünpflanzen und Bilder von Naturlandschaften erzeugen ein Gefühl von Ruhe an der Schorndorfer Straße in Oberesslingen. Die Straße in Richtung Remstal ist wohl eine der am meisten befahrenen in der ganzen Stadt. Ein Café, das Hygge, also typisch skandinavische Heimeligkeit, versprühen will an so einer Asphaltschneise? Für die Betreiberin Annelie Masching steht das keinesfalls im Gegensatz.