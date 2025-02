Haus der Katholischen Kirche in Stuttgart Wirt des Mela-Cafés akzeptiert Kündigung nicht – und verwundert mit Aussage

Die Katholische Kirche hat dem Wirt des Mela-Cafés gekündigt, doch dieser will das Lokal an der Königstraße nicht verlassen. Im Netz schreibt er, es seien „Falschmeldungen“ über ihn im Umlauf. Was ist der aktuelle Stand? Und wie geht es jetzt weiter?