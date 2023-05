Filmfestspiele Cannes eröffnet Sexismus-Debatte zum Auftakt

Das Historiendrama „Jeanne du Barry“ mit Johnny Depp in der männlichen Hauptrolle hat die Filmfestspiele in Cannes eröffnet – und gleich viel Gesprächsstoff geliefert. Die Debatte dreht sich um Missbrauch und Sexismus in der Filmbranche.