Nach einem Unfall mit mehrerern Autos in der Zollbergstraße in Esslingen bittet die Polizei um Hinweise zum Fahrer eines BMW.















Den Fahrer eines hellen BMW M3 sucht die Polizei wegen eines Vorfalls am Donnerstag in Esslingen in der Zollbergstraße. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge befuhr der Unbekannte gegen 10.20 Uhr die linke Spur der Straße bergauf. Am Ende des zweispurigen Ausbaus soll er mehrere Fahrzeuge über die Sperrfläche überholt und vor dem Mercedes eines 77-Jährigen eingeschert sein. Etwa 30 Meter weiter hielt der BMW-Fahrer an. Er soll ausgestiegen sein und den 77-Jährigen beschimpft haben. Während ein folgendes Auto rechtzeitig abbremste, gelang das dem Fahrer eines vierten Wagens nicht, es kam zur Kollision. Der Lenker des BMW mit ES-Zulassung sei davongefahren. Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07 11 / 39 90-420.