bwegt-Fahrgastbarometer 2025: Zufrieden mit Bus und Bahn? In diesen Punkten ist der Kreis Esslingen spitze

1 Einer Umfrage zufolge ist eine Mehrheit der Nutzer von Bus und Bahn mit dem ÖPNV-Angebot im Kreis zufrieden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Ergebnisse einer 2025 erstmals durchgeführten Nutzer-Befragung vermitteln ein Stimmungsbild. Womit Fahrgäste im Kreis Esslingen zufrieden sind – und womit nicht.











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Eine Mehrheit der Nutzer von Bus und Bahn ist laut dem „bwegt-Fahrgastbarometer 2025“ mit dem ÖPNV im Landkreis Esslingen zufrieden. Der aktuellen zufolge haben 61,1 Prozent der Befragten angegegeben, insgesamt „sehr zufrieden“ oder „eher zufrieden“ mit Qualität und Angebot von Bus und Bahn in der eigenen Region zu sein.

Das ist im Vergleich mit den restlichen 34 Land- und neun Stadtkreisen in Baden-Württemberg kein schlechter Wert, aber auch kein richtig guter. Esslingen rangiert damit zwar im vorderen Drittel auf Rang 15 – allerdings weit hinter den Spitzenreitern: Besonders hoch ist die Zufriedenheit demnach in den Landkreisen Calw (94,3 Prozent) und Reutlingen (93,6 Prozent).

Entspannt fahren, entspannt ankommen: Viele Menschen fahren gern mit Bus und Bahn. Foto: bwegt

Zufriedenheit mit dem ÖPNV: Esslingen liegt über dem Landesdurchschnitt

Auch die benachbarte Landeshauptstadt Stuttgart ist mit 85,4 Prozent oben mit dabei. Der landesweite Schnitt liegt bei 55,6 Prozent. Für Verkehrsminister Winfried Hermann ist das ein gutes Gesamtergebnis: „Trotz aller Widrigkeiten durch Bautätigkeiten im Schienennetz und Ersatzverkehre schätzen die Menschen das Angebot von Bus und Bahn in unserem Land.“

Auftraggeber der erstmals durchgeführten Befragung ist die übergreifende Initiative des Landes Baden-Württemberg für nachhaltige und klimafreundliche Mobilität „bwegt“. Das Ziel der erstmals durchgeführten Befragung ist es deren Angaben zufolge, „näher an die Fahrgäste heranzurücken und ihre Sicht auf den Nah- und Regionalverkehr systematisch zu erfassen“.

„Trotz aller Widrigkeiten durch Bautätigkeiten im Schienennetz und Ersatzverkehre schätzen die Menschen das Angebot von Bus und Bahn in unserem Land.“ Winfried Hermann, Landesverkehrsminister

ÖPNV im Kreis Esslingen: Erfahrungen der Fahrgäste im Mittelpunkt

Ausdrücklich heißt es: Beim sogenannten Fahrgastbarometer handle es sich nicht um eine Qualitätsmessung des Angebotes. Vielmehr rücke die Perspektive der Nutzer in den Mittelpunkt. Man wolle „besser verstehen, welche Erfahrungen Fahrgäste im Alltag machen“, wie das Angebot bei ihnen ankomme und was sie sich für Bus und Bahn im Land wünschen. So zeige sich, wo die Stimmung der Fahrgäste besonders positiv oder sehr kritisch sei.

Grundlage der repräsentativen Erhebung ist eine Online-Befragung von 2500 ÖPNV-Nutzern in Baden-Württemberg im Zeitraum vom 25. September bis 27. Oktober 2025. Das beauftragte Meinungsforschungsinstitut Civey untersuchte, wie die Fahrgäste den ÖPNV wahrnehmen. Neben der allgemeinen Zufriedenheit standen Aspekte wie Pünktlichkeit, Sicherheit, Klimabewusstsein und positive Erlebnisse in Bus und Bahn im Fokus. Maßgeblichen Einfluss auf das Wohlbefinden der Passagiere haben laut der Befragung Sauberkeit, Pünktlichkeit, die Verfügbarkeit freier Sitzplätze und die Häufigkeit der Abfahrten.

Fahrgäste vergeben Schulnoten: Hier ist der Kreis Esslingen beim ÖPNV spitze

Zwei Spitzenwerte stechen heraus: 93,8 % der Fahrgäste im Kreis Esslingen bewerten die Entfernung zur nächsten Haltestelle mit den Schulnoten sehr gut oder gut. Das ist der vierthöchste Wert im landesweiten Vergleich. 19,7 Prozent der Befragten bewerten die Häufigkeit der Abfahrten mit den beiden Bestnoten – Platz drei im landesweiten Vergleich. Ansonsten gibt es noch Luft nach oben, wie das Fahrgastbarometer verdeutlicht.

So bewerten 49,3 Prozent der Befragten das Serviceverhalten des Personals von Bus und Bahn mit sehr gut und gut. Hier schneiden jedoch 23 Stadt- und Landkreise besser ab. Für den Umgang des Fahrpersonals mit den Fahrgästen verteilten 55,7 Prozent der Befragten im Kreis gute Noten, damit rangiert der Kreis Esslingen auf Platz 19.

Immerhin 60,2 Prozent der Befragten gaben an, sie hätten ein gutes oder sehr gutes Sicherheitsempfinden – Platz 16 im Ranking. Und für 65,6 Prozent der Befragten im Kreis ist Nachhaltigkeit bei der Wahl ihres Verkehrsmittels wichtig – damit liegt Esslingen auf Platz 13 im Landesvergleich und deutlich über dem Durchschnittswert von 59,0 Prozent.

Fahrgastbarometer macht deutlich: Das Miteinander im ÖPNV ist besser als sein Ruf

Auch das Miteinander im ÖPNV ist besser als sein Ruf. Laut dem Fahrgastbarometer verbindet ein Teil der Nutzer im Kreis Esslingen die Fahrt mit Bus und Bahn mit positiven Erfahrungen. So gaben 64,2 Prozent der Befragten an, schon mal ein nettes Gespräch mit einem anderen Fahrgast gehabt zu haben, 7,4 Prozent erhielten auch schon ein Kompliment. 39,1 Prozent der Befragten sagten, ihnen wurde bereits ein Sitzplatz angeboten. 17,8 Prozent konnten sich über Unterstützung beim Ein- oder Aussteigen durch einen anderen Fahrgast freuen. Und 56,2 Prozent der Befragten berichteten, das Personal sei besonders freundlich oder hilfsbereit gewesen. Auch mit all diesen Werten liegt der Kreis Esslingen im vorderen Drittel des landesweiten Rankings.