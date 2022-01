"BW von oben"

1 Das neue Wohngebiet in den heutigen Akademiegärten. Foto: Ines Rudel

Bis 1968 haben die Jesuiten auf dem Areal des Neubaugebiets Akademiegärten ihre Klosteranlage betrieben. Im ehemaligen Studienheim ist jetzt die THW-Bundesschule.















Neuhausen - In der Nachbarschaft des ehemaligen Jesuitenklosters in Neuhausen entsteht heute das Wohngebiet Akademiegärten. Dort sollen in naher Zukunft 700 bis 800 Menschen leben. Viele der neuen Bewohnerinnen und Bewohner sind schon eingezogen. Bis 1968 betrieben die Jesuiten auf dem Gelände nahe dem Horber Wald ein Studienheim. Auf den Luftbildern des Areals damals und heute ist der erhebliche Wandel zu erkennen. Mit den neuen Wohngebieten soll die Gemeinde Neuhausen um weitere 1000 Einwohner auf 13 000 Einwohner wachsen.