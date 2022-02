"BW von oben"

Fabian Hinrichs in „Zerv“ „Schauspieler müssten mehr nachdenken“

Schauspieler Fabian Hinrichs ist in „Zerv“ zu erleben, einer ARD-Serie über die Zeit nach der Wende. Im Interview spricht er über Ost-West-Klischees, darüber, was ihn am Theater und Fernsehen stört – und über Krawalle in Stuttgart.